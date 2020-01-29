Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.01.20 11:18

В Запорожской области умерла женщина, у которой клинически диагностировали грипп и пневмонию, - лабораторный центр Минздрава

В Запорожской области умерла 51-летняя женщина, у которой был клинически диагностирован грипп и пневмония. Проводятся лабораторные исследования на выявление вируса гриппа.

грипп

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ "Запорожский лабораторный центр Минздрава", передает Цензор.НЕТ.

"Умерла женщина в возрасте 51 год, жила в Запорожском районе области. Заболела 17 января 2020 года, обратилась за медицинской помощью 24.01.2020(на 8-й день заболевания), госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, 28.01.2020 женщина умерла, несмотря на активные реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на выявление вирусов гриппа. Клинически выставлен диагноз "Грипп, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение".

По данным медиков, больная не была привит от гриппа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав призвал украинцев не верить рекламным сообщениям и не вакцинироваться от китайского вируса 2019-nCoV

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100