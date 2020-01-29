Традиционная перепись населения в 21 веке не работает, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

По его словам, традиционная перепись в 21 веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводилась в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата.

"Опять же, если говорить бюрократическим языком - это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем. Мы будем его использовать, прежде всего, в планировании инфраструктуры. Потому что, вы знаете, сейчас дороги, школы, детские сады и так далее... Мы уже начали большое строительство и нам для этого нужно понимать, где у нас реально сколько живет людей", - пояснил министр.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма.

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