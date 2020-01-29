Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию экс-"министра угольной промышленности "ДНР". ВИДЕО

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания "правительства "ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства", сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Он, в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области. После отстранения от должности злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

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Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ. Сразу после вывода из так называемой "ДНР" он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти". Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины. "Экс-министр" также указал на причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирование объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на "руководящих должностях "ДНР".