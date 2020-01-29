Офис генпрокурора сообщил о мошенниках, которые от имени ведомства требуют взятки и предлагают "решать" вопросы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду

"Так, эти лица от имени заместителя Генерального прокурора осуществляют звонки как будто из его приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, осуществляют попытки через телефонные звонки или смс-сообщения побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, делают предложения людям "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах и тому подобное", - говорится в заявлении.

Отмечается, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти относительно уголовных производств может происходить только предусмотренным законом способом.

"Просим сообщать о таких незаконных требованиях Офису генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям", - сказано в сообщении.

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В свою очередь заместитель генпрокурора Виктор Трепак ранее на странице в фейсбуке написал, что против него началась информационная атака.

"Ее цель - дискредитировать меня лично и деятельность нового руководства прокуратуры Украины. Средства дискредитации примитивные - звонки будто из моей приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду... Однако география таких действий и их количество не оставляют сомнений в том, что осуществляется целенаправленная и системная акция", - написал он.