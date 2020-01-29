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29.01.20 12:08

Кабмин ликвидирует Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции из-за их неэффективности, - Гончарук

Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции Госэкоинспекции.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции - Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев", - говорится в сообщении.

По словам Гончарука, фактически эти органы полностью себя дискредитировали - и сегодня принято решение об их ликвидации.

"Функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции", - подытожил премьер.

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Кабмин ликвидирует Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции из-за их неэффективности, - Гончарук 01

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