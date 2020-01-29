К лету будут завершены строительные работы в столичном Охматдете, – советник премьера Голик

Об этом заявил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Охматдет. Типичный долгострой, начатый девять лет назад и сейчас на полную мощность не работающий. Каждый день неработы на полную мощность - это неспасенные детские жизни. К лету этого года все строительные работы тут будут закончены", - заверил советник премьера.

По его словам, после окончания ремонта будут запущены несколько отделений и операций по трансплантации костного мозга будет проводиться в четыре раза больше.

"И скоро старт программы по центрам экстренной медицины по всей стране", - добавил он.

Ранее Голик сообщал о строительстве с нуля больницы Матери и ребенка имени Руднева в Днепре. В 2015-2019 годах Голик работал советником Днепропетровского губернатора Валентина Резниченко.