Кабмин планирует оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины в 2020 году, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, этот планр предусматривает принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого должны усовершенствовать деятельность диспетчерских служб.

Кроме того. планируют внедрить новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи.

Согласно плану, состоится внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов.

Будут совершенствоваться подходы планирования реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

Премьер сообщил, что в 2020 году планируется оборудование 200 приемных отделений для экстренной медицины.

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