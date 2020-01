На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз

Об этом на своей странице в Facebook написал директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз, передает Цензор.НЕТ.

"На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином Российской Федерации. Именно так определена страна (country), из которой происходил номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году", - говорится в сообщении.

Франко был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, хотя и не получил ее по ряду причин, среди которых его преждевременная смерть. Поэт родился в Австрийской империи (которая существовала в 1804-1867 гг.), а умер в двуединой Австро-Венгерской империи (время ее существования - 1867-1918 гг.), объясняет Тихолоз.

В Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине - в частности, в Киеве и Одессе) он бывал лишь несколько раз, а также находился во Львове во время российской оккупации Первой мировой войны (в 1914-1915 гг.).

"Однако никогда, повторяю - никогда! - страной проживания Ивана Франко не была Россия (в любых политических формах ее существования). Зато на протяжении всей своей жизни он был жителем коронного края Дунайской империи - Королевства Галиции и Лодомерии (то есть Галиции и Волыни). Поэтому, даже по чисто формальным критериям, страна (country) Ивана Франко - это отнюдь не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (как указано в базе данных Нобелевского комитета), а скорее AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)" - говорит он.