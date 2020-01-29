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29.01.20 12:35

Днепр-Николаев, Житомир-Черновцы, Кропивницкий-Запорожье: Гончарук назвал наиболее разрушенные дороги, которые начнут восстанавливать в 2020-м

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал 5 приоритетных дорог для ремонта в 2020 году.

Днепр-Николаев, Житомир-Черновцы, Кропивницкий-Запорожье: Гончарук назвал наиболее разрушенные дороги, которые начнут восстанавливать в 2020-м

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство продолжает масштабное восстановление дорог.

К приоритетным на строительство отнесены наиболее разрушенные участки по основным маршрутам, в частности:

М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу);
Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;
Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев;
Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог);
Н-03 Житомир-Черновцы и другие", - написал Гончарук.

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Ранее Гончарук сообщил о том, что на ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить беспрецендентные 86,5 млрд грн.

Днепр-Николаев, Житомир-Черновцы, Кропивницкий-Запорожье: Гончарук назвал наиболее разрушенные дороги, которые начнут восстанавливать в 2020-м 01

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