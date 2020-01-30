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30.01.20 11:18

Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман

Офис президента не ответил на запрос об источниках финансирования визита Владимира Зеленского в Султанат Оман и программе поездки.

Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман

Как информирует Цензор.НЕТ, запрос был направлен в ОП 13 января.

Издание задало ОП такие вопросы:

- Каким был состав украинской делегации?

- Какими были несекретные директивы к встречам?

- Кто обеспечивал охрану и безопасность президента и его семьи в Омане?

- С кем из официальных лиц встречался  президент Зеленский.

- Какая сумма была потрачена на  организацию визита?

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

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