Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман

Как информирует Цензор.НЕТ, запрос был направлен в ОП 13 января.
Издание задало ОП такие вопросы:
- Каким был состав украинской делегации?
- Какими были несекретные директивы к встречам?
- Кто обеспечивал охрану и безопасность президента и его семьи в Омане?
- С кем из официальных лиц встречался президент Зеленский.
- Какая сумма была потрачена на организацию визита?
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".