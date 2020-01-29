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29.01.20 12:51

По электронным водительским правам можно будет регистрироваться на авиарейс и поезд, - Гончарук

Кабмин внедрил экспериментальный проект, согласно которому благодаря электронным водительским правам можно будет регистрироваться на авиарейс или поезд. Однако это будет работать только при внутренних путешествиях по Украине.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня Правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении ДіЯ вместо паспорта", - говорится в сообщении.

"Забыл паспорт - не успел на самолет/поезд" - больше не проблема", - сообщил Гончарук.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины запустил бета-тестирование мобильно приложения "Дія", которое, в частности, позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.

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По электронным водительским правам можно будет регистрироваться на авиарейс и поезд, - Гончарук 01

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