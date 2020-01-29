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29.01.20 12:54

Крупнейший в мире джекпот стал еще больше, и у игроков из Украины есть шанс его выиграть

В прошлую субботу, 25 января, в США прошел очередной тираж лотереи Пауэрбол. Ни одному участнику не удалось угадать все выпавшие номера (2, 9, 17, 36, 67 и "Powerball" 18), но 3 счастливых билета с пятью совпадениями каждый принесли своим обладателям по $1 млн.

лотерея

 Тем временем, джекпот вновь вырос, и в ближайшем тираже, который пройдет в ночь со среды на четверг, составит уже 394 миллиона долларов.

Хотите испытать удачу? Нет проблем! Жители Украины могут играть в это захватывающее лото наравне с американцами.

Как выигрывают в Пауэрбол?

Для выигрыша джекпота американской лотереи необходимо, в общей сложности, угадать номера 6 шаров: 5 "обычных" номеров от 1 до 69, а также дополнительный (бонусный) шар из диапазона 1-26. Этот шар вытягивается из отдельной корзины, и его номер может совпадать с номером "обычного" шара.

Если выигрышными окажутся сразу несколько билетов, первый приз поделится между ними поровну. Но джекпот – не единственный способ стать миллионером с Пауэрболом. Каждый игрок, угадавший 5 обычных номеров (без шара "Powerball") выиграет второй приз в $1 млн. Эта сумма может вырасти до $2 млн, если вы немного доплатите при покупке билета и включите "мультипликатор", который также может в несколько раз умножить призы в остальных призовых категориях.

Можно ли играть в Пауэрбол из Украины?

Однозначно – да! В официальных правилах лото указано, что играть и выигрывать в Пауэрбол может любой человек, вне зависимости от его географического местоположения.

Как играть в американский Пауэрбол онлайн?

Регистрация счета на сайте theLotter, позволит вам участвовать в американском Пауэрболе, а также в более 45 других предлагающихся на сайте мировых лото. Перейдите на страницу понравившейся вам лотереи и выберите ваши номера. Вы также можете купить мультиабонемент или оформить подписку и наслаждаться значительными скидками.

Как получить деньги в случае выигрыша?

А теперь – о приятном. В случае выигрыша вы получите уведомление по электронной почте или SMS-сообщением. Кстати, вам не надо будет беспокоиться о том, чтобы не потерять счастливый билет – он будет находиться в полной безопасности в специальном сейфе в местном представительстве сервиса.

Как правило, второстепенные призы поступают на баланс вашего аккаунта автоматически, непосредственно после их выплаты лотерейным оператором. В случае выигрыша главного или второго приза вам, по всей видимости, понадобиться прибыть в Штаты и получить деньги лично.

Играйте и выигрывайте

С сайтом theLotter.com играть в международных в лотереях с гигантскими джекпотами проще, чем покупать бумажные билеты. Ближайший тираж лотереи Пауэрбол состоится уже совсем скоро – в среду, 29 числа, в 23:00 по EST. Не дайте шансу выиграть огромный приз пройти мимо вас!

 Новость публикуется на правах рекламы

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