Кабмин увеличил штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный - 8500 грн. Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб - он составит от 3400 до 10200 гривен. Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями. До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен", - рассказал Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю Одесского колледжа Бортюк и спасателю ГСЧС Шатохину, погибшим при спасении людей во время пожара

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, Правительство пока прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры пожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других", - добавил премьер.