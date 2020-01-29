Четыре украинские медиагруппы закодировали свои каналы на спутнике

Об этом информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телекритика со ссылкой на пользователей сети.
Медиагруппами были закодированы такие каналы:
1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, (1+1 media);
Новый канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia);
Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group);
Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина).
На спутниковом сигнале телеканалов Медиа Группы Украина размещено уведомление о кодировании со ссылкой на бесплатный номер и справочную информацию на сайте каналов.