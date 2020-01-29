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29.01.20 13:26

"Это высший уровень кощунства, если не извращение", - Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении российской делегации

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица отреагировал на проект решения ПАСЕ относительно санкций против России.

кислица

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ, Коксу, подготовку доклада об обжаловании ее полномочий - это даже не смешно. Это очередной высший уровень кощунства, если не извращение: Москва платит деньги, наказывать нельзя...", - написал он.

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Напомним, в ПАСЕ подготовили проект решения о полномочиях делегации РФ. Голосование за него должно состояться сегодня.

Отметим также, что проект подготовил нидерландец Тени Кокс. Он подчеркивает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ. Однако в документе нет упоминаний о многочисленных нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Это высший уровень кощунства, если не извращение, - Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении российской делегации 01

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