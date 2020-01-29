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29.01.20 13:26

Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров намерен создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу.

Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, - Гончарук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Гончарука.

"Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу", - написал он.

По словам премьера, создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля, так как специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу.

Отмечается, что Офис контроля выбросов в атмосферу будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, - Гончарук 01

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