Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, - Гончарук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Гончарука.

"Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу", - написал он.

По словам премьера, создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля, так как специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу.

Отмечается, что Офис контроля выбросов в атмосферу будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин увеличил штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, - Гончарук