Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино. ФОТО

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - рассказал Бородянский.

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Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.

Напомним, бывший председатель Госкино Филипп Ильенко ушел с должности в августе прошлого года: "Это позволит новому правительству провести открытый конкурс".

4 октября Кабмин объявил конкурс на должность председателя Госкино. На должность претендовали 13 кандидатов, но после первого этапа их осталось восемь. На последнем этапа конкурса осталась одна кандидатка - генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Но 21 ноября она не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса и не прошла дальше.

Представители украинской киносообщества, после того, как увидели в сети видео этого собеседования, обвинили членов конкурсной комиссии в некомпетентности и предвзятости и написали открытое письмо президенту, премьер-министру и министру культуры, молодежи и спорта с требованием пересмотреть результаты собеседования Юлии Синькевич на должность председателя Госкино. Отменить результаты конкурса и назвать имена ответственных за эти результаты требовал Союз кинематографистов Украины. А сама Юлия Синькевич заявила, что обратится в Кабмин и суд.

27 ноября правительство объявило новый конкурс на вакантную должность председателя Госкино. В конце декабря Юлия Синькевич сообщила, что не будет участвовать в повторном конкурсе. В конце декабря Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало список допущенных к конкурсу кандидатов - их было девять. Но в начале января 2019 года Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало новый список допущенных кандидатов - их оказалось десять.

В финальный тур конкурса на должность председателя Госкино прошли пять кандидатов , которых Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы рекомендовало к собеседованиям с представителями Кабмина. Марина Кудерчук занимала третье место по количеству баллов по результатам всех этапов конкурса (знание законодательства, иностранного языка, собеседование с представителями Национального агентства Украины по вопросам государственной службы).