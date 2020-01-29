Адвокаты Порошенко подают 14 исков против следователей ГБР, Нацполиции и сотрудников НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Игорь Головань.

Иски Порошенко основываются на решении Верховного Суда Украины, которым предусмотрена ответственность государства за противоправное бездействие прокурора или следователя, установленное постановлением следственного судьи.

Головань напомнил, что политические преследования Петра Порошенко инспирированы по указанию Офиса президента, и это зафиксировано на так называемых "пленках Трубы".

Адвокаты Порошенко обращались в правоохранительные органы с заявлениями о расследований фактов, обнародованных в "пленках Трубы", однако в ГБР, НАБУ и Нацполиции проигнорировали эти заявления. Бездействие правоохранительных органов было обжаловано в судебном порядке, и сейчас уже есть 14 решений.

"В связи с инспирированным, как мы знаем из опубликованных "Трубу прорвало" записей, должностными лицами президентского офиса политическим преследованием Петра Порошенко следователями судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей. В частности, по жалобам адвокатов Пятого президента следственными судьями установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров - 4; следователей Государственного бюро расследований - 6; должностных лиц Национального антикоррупционного бюро - 1; следователей Национальной полиции - 1. Соответственно подаем 14 исков о возмещении морального вреда", - сообщает Головань.

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Он отметил, что это только начало.

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

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