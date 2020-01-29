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29.01.20 14:03

"Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Рейтинг партии "Европейская солидарность" вырос к 12,3%, а "Голоса" опустился до 2,5%. Текущие рейтинги партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина" среди избирателей остались близкими к их результатам на выборах в Верховную Раду 21 июля.

"Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу "OBOZREVATEL".

Согласно результатам опроса, в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за:

Слуга народа - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, Батькивщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 01

Слуга народа - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, Батькивщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 02

Отмечается, что во всех макрорегионах "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность", а третье - ВО "Батькивщина". В восточном и южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Слуга народа - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, Батькивщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 03

В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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