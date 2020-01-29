"Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу "OBOZREVATEL".
Согласно результатам опроса, в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за:
- 45,4% – "Слуга народа".
- 13,8% – "Оппозиционная платформа – За жизнь".
- 12,3% – "Европейская солидарность".
- 8% – ВО "Батькивщина".
- 5,2% – "Сила и честь".
- 2,9% – "Гражданская позиция".
- 2,9% – Радикальнуя партия Олега Ляшко.
- 2,5% – "Голос".
- 2,2% – "Украинская стратегия Гройсмана".
- 1,6% – ВО "Свобода".
- 0,9% – "Оппозиционный блок".
- 0,6% – "Национальный корпус".
- 0,5% – "Партия Шария".
- 1,1% – другие партии.
Отмечается, что во всех макрорегионах "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность", а третье - ВО "Батькивщина". В восточном и южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.