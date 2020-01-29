Из-за вспышки гриппа и ОРВИ все школы Мариуполя закрывают на карантин с завтрашнего дня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями, в соответствии с приказом департамента образования от 29.01.2020 №50 "О приостановке образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и внешкольного образования г. Мариуполя в 2019-2020 учебном году" с 30 января года приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала недели в школах города отсутствовало 12% школьников из-за заболевания ОРВИ, вчера эта цифра составляла уже 14%, а сегодня - более 16%. Кроме того, в контакт-центр поступали звонки с жалобами от родителей по данному вопросу.

Также на данный момент продолжены приемные часы педиатров из-за увеличения количества обращений.

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"Поэтому было принято решение закрыть школы города на карантин до улучшения эпидемситуации. И важно - обезопасить от заражения респираторными инфекциями других детей", - сообщили в мэрии.

О восстановлении обучения в учебных заведениях будет сообщено дополнительно.