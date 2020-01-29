САП готова расследовать дела по материалам пранкера Джокера в случае их законности, - Холодницкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Если это будут доказательства, которые можно в рамках УПК приобщить к делу и которые будут отвечать критериям законности, справедливости, допустимости, относимости доказательств, то почему бы их не использовать в рамках УПК? Я абсолютно "за", - объяснил он.

Помимо этого, Холодницкий назвал украинского пранкера Джокера "одним из символов 2019 года" и заявил, что "ему можна поставить "плюсик" за то, что тот сумел организовать розыгрыши политиков.

В то же время прокурор рассказал, что с момента переписки с пранкером осенью прошлого года он не получил от него никаких "сливов".

"Он с незнакомого номера в WhatsApp написал мне: "Добрый день, я Джокер". На аватарке тогда была фотография Рябошапки. Он сразу признался, что он Джокер. Я, конечно, до сих пор надеюсь, contra spem spero (от лат. "без надежды надеюсь". - Ред.), что он выдаст материалы, которые смогут лечь, если там есть признаки преступлений, в основу уголовных производств. На сегодня у нас такой информации, к сожалению, нет - и пока не намечается", - подытожил руководитель САП.

Ранее Холодницкий рассказал о своей переписке с пранкером Джокером: "Он представился Джокером. Тоже написал под фотографией Генпрокурора, сказал, что у него есть куча информации. По моей просьбе выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает".

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