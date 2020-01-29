Этическая комиссия при ВСП сможет увольнять судей двумя голосами ее иностранных членов, и никто не сможет этому помешать, - замглавы ВСП Маловацкий

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.

По его словам, этическая комиссия при ВСП будет иметь полномочия дисциплинарного характера.

"В законе предусмотрена следующая процедура. Если есть дисциплинарное производство в отношении судьи, то комиссия может вытребовать для своего производства это дело у члена Высшего совета правосудия и самостоятельно его рассмотреть... Теперь, начав производство в отношении любого судьи, я обязан остановить рассмотрение, передать в комиссию, комиссия сама будет рассматривать, без моего участия. То есть без участия Высшего совета правосудия. Самостоятельно примет решение. А теперь главное. Она может принять одно решение - об увольнении. Никакого другого решения она не принимает", - отмечает Маловацкий.

Читайте также: Мы должны определить "нулевую точку" и строить от нее, - замглавы ВСП Маловацкий о восстановлении доверия к судьям

Он добавляет, что если за увольнение проголосуют два иностранных члена комиссии (в состав которой войдут три иностранца и три украинца. - Ред.), то Высший совет правосудия не сможет изменить это решение.

"Поэтому фактически два иностранных гражданина имеют большие полномочия, чем 21 член Высшего совета правосудия. Поэтому у меня сразу было предложение: зачем? Давайте мы тогда просто скажем, что Высшего совета правосудия не существует. Есть два гражданина иностранных, они принимают решения", - заключает замглавы ВСП.

Полное интервью с Алексеем Маловацким читайте здесь.