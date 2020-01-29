Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

Сообщается, что в российском судебном реестре есть данные о 25 производствах за уклонение от призыва, открытых в 2019 году.

Обвиняемых оштрафовали в уголовном порядке на сумму, в эквиваленте, от 243 до 810 долларов США.

"О первом деле за уклонение от призыва на военную службу в Крыму стало известно в 2017 году. С тех пор мы идентифицировали не менее 68 уголовных производств за уклонение, по которым были обнародованы, по меньшей мере, 32 обвинительных приговора.

Напоминаем, что Российская Федерация, как оккупационное государство в Крыму, должна прекратить принудительный призыв в свои Вооруженные силы и положить конец уголовному преследованию жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу", - сказано в сообщении.

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Также подчеркивается, что согласно международному гуманитарному праву, те, кто проживал в Крыму в начале оккупации, признаются лицами под защитой.