За год украинцы задекларировали более 100 млрд доходов, - налоговая. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала 2019 года граждане Украины подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. Всего были задекларированы полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд грн, что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год", - говорится в сообщении.

Соответственно, возросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она превысила 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.

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Рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.