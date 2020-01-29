Влияние "китайского" коронавируса на экономику Украины пока минимальное, - Милованов

Об этом он сказал на пресс-брифинге по итогам заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Обычно прямой эффект - это влияние на туризм - туризм замедляется. К сожалению, а в этом случае - к радости, внешний туризм в Украине маленький - он составляет всего 2% ВВП", - сказал он.

Милованов отметил, что перевозчики и туроператоры, работающие на внешних рынках, в частности с Китаем, понесут некоторые расходы, связанные с эвакуацией людей, однако в целом влияние будет минимальным.

"На товарооборот пока что мы не прогнозируем негативного влияния (коронавируса . - Ред.). На самом деле, пользуясь возможностью, мы сняли несколько барьеров для торговли, для экспорта с Китаем, но это не связано с коронавирусом", - добавил министр.

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