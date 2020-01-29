"Все под контролем", - Укрпочта о доставке посылок из охваченного вспышкой коронавируса Китая

Об этом пресс-служба "Укрпочты" сообщает на странице предприятия в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, напоминаем: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов", - сказано в сообщении. ⠀

"Доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме. Сейчас Укрпочта сотрудничает с 12-ю авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт", - подчеркнули в компании. ⠀

"Все под контролем", - подытожили в Укрпочте.

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