Завершено досудебное расследование по факту покушения на украинского разведчика в апреле 2019 года в Киеве, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что указанное преступление организовано сотрудниками спецслужб Российской Федерации, а его непосредственными исполнителями являются граждане РФ из числа бывших работников правоохранительных органов страны-агрессора. Они прибыли в Украину, используя заведомо поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по санкции статей - 15 лет лишения свободы.

Напомним, 4 апреля 2019 в Киеве была взорвана машина офицера украинских разведслужб: диверсант задержан на месте преступления. Позже ГПУ сообщила, что диверсант умер в больнице, но, как выяснилось, он все-таки выжил.

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