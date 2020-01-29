Конечная цена газа для населения в январе составит 6-7 грн/куб. м, - Оржель

"Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку, распределение и все остальные наценки и надбавки в зависимости от облгазов (региона транспортировки. - Ред.), будет составлять от 6 до 7 тыс. грн (за 1 тыс. куб. м. - Ред.)", - сказал он пресс-конференции в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также не исключил, что тенденция снижения цены газа на европейском рынке сохранится, и за потребленный в феврале объем украинские потребители заплатят еще меньше.

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Ранее Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения, ограничив ее ценой на нидерландском хабе.