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29.01.20 15:42

ВАКС заочно взял под стражу Клюева, а не Арбузова, - НАБУ

Высший антикоррупционный суд 3 января заочно взял под стражу бывшего вице-премьера в правительстве Николая Азарова Андрея Клюева.

клюев,андрей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Антикорсуд сообщил о заочном заключении под стражу первого вице-премьера в правительстве Азарова еще 3 января. Тогда ряд СМИ, в том числе Цензор.НЕТ, сообщили, что речь идет о Сергее Арбузове, который также занимал должность вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Эта информация не соответствует действительности.

Отметим, что и Арбузов, и Клюев подозреваются в нарушении ч.5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Профайлы обоих опубликованы в базе розыска Министерства внутренних дел Украины по указанной статье.

ВАКС заочно взял под стражу Клюева, а не Арбузова, - НАБУ 01ВАКС заочно взял под стражу Клюева, а не Арбузова, - НАБУ 02

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