Минкультуры готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, молодежи и спорта, об этом заявила замминистра Ирина Подоляк.

"У государства есть политическая воля, а в органах власти есть понимание, что мы перестаем с 2021 использовать животных в цирках. Этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, так как в противном случае мы ставим в неравные условия государственные цирки и передвижные цирки. Мы убеждены, что закон будет принят, потому что есть большой запрос общества", - рассказала она.

Законопроект будет запрещать использование животных во всех развлекательно-зрелищных шоу и будет распространяться на все подобные мероприятия. Таким образом уравниваются позиции частных цирков и государственных.

Но документ не будет касаться тех сфер жизнедеятельности людей, которые связаны с партнерством с животными. Например, кинологию отменять никто не собирается, животных для терапии оставляют и спортивные соревнования с участием животных тоже будут.

Также заместитель министра отметила, что за этот год государственные цирки должны подготовиться к тому, что их программы с 2021 года должны быть без животных, они должны думать об изменении репертуара.

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