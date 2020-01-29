UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак

"Нам действительно надо будет усиливать наши кадры и, я надеюсь, что мы действительно получим все те ресурсы, которые нам нужны", – прокомментировал он "Интерфакс-Украина" практическую реализацию сделанных на минувшей неделе заявлений президента и правительства о выделения "инвестнянь" для инвесторов свыше $100 млн, передает Цензор.НЕТ.

Билак уточнил, что, по его информации, в настоящее время готовится законопроект, который должен узаконить эту инициативу с ее реализацией на базе UkraineInvest, однако затруднился дать другие детали из-за незнания конкретных договоренностей.

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По его мнению, речь идет о функции облегчения пути инвесторов в реализации ими крупных инвестпроектов, по сути – это усиление как раз созданного для этой цели UkraineInvest.

"Мы фактически выполняем такую роль уже три года. Меня радует то, что сейчас это будет на очень весомом, соответствующем уровне – общегосударственном: при поддержке президента, премьер-министра. Это правильно, и это очень важный шаг, который может помочь инвесторам", – сказал глава UkraineInvest.

Он добавил, что офису нужны будут дополнительные люди. Билак отметил, что отбор ведется среди работников частного сектора, особенно из крупных консалтинговых и юридических фирм, из сферы гостиничного бизнеса – "людей, которые понимают, что такое услуги, что такое клиенты, что такое потребители и как правильно к ним относиться".

"Нам всегда не хватает людей и ресурсов, я думаю, что этот вопрос решится… Он (UkraineInvest) будет выполнять те же функции, но сейчас ищем инвесторов нового масштаба в новых сферах", – сказал Билак.

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Комментируя критику инициативы "инвестнянь", глава UkraineInvest назвал ее преждевременной. "Давайте мы будем дальше работать в усиленном режиме, так как умеем, так, как мы знаем, а мы всегда работаем так, чтобы инвесторы были довольны. Я надеюсь и я ожидаю, что они будут еще более удовлетворены после этого", – подчеркнул Билак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе заявил, что каждый инвестор, который вложит в Украину от $100 млн, станет участником программы "investment nanny" (инвестиционная няня). Позже министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил: "Инвестиционную няню" дадут не только иностранным инвесторам, но и отечественным". Также он уточнил, что "инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest.