Милованов огласил экономическую стратегию правительства

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Где экономическая стратегия? Где концептуальный подход к развитию экономики? Какую экономическую модель мы строим? - спрашивают они. Наша стратегия экономический рост из-за накопления инвестиций и модернизацию - отвечаем мы", - написал он.

Милованов напомнил, что соседние страны, имевшие в 1991 году похожие с Украиной стартовые условия, смогли повысить производительность труда. А Украина с тех пор превратилась в малую, открытую экономику со значительной долей ориентированных на сырье и низко-технологических секторов.

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При этом у нашей страны есть свои истории успеха - IT, химпроизводство, фармацевтика, агросектор, отметил Милованов. У них у всех есть одна общая составляющая - инвестиции как в технологии, так и в человеческий капитал.

"Если мы хотим добиться успеха, нам в течение 5 лет нужно 50 млрд долл США прямых иностранных инвестиций. Также нужно увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза. В результате мы сможем снизить износ основных фондов с 60,6 до 48%. А если хотим больше, то нужно больше инвестиций", - подытожил Милованов.

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