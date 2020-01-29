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29.01.20 16:20

СММ ОБСЕ зафиксировала гаубицы и танки террористов, размещенные с нарушением линии отвода на Донбассе, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 28 января 2020 обнародована информация, что 26 января беспилотник малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика" , 122 мм) у населенного пункта Белое, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) у населенного пункта Голубовка. В этот же день беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал 1 танк (Т-64) и 1 вероятно миномет (неустановленного типа) у населенных пунктов Новоселовка и Нижнее Лозовое. На следующий день патруль Миссии зафиксировал 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, 23 января при помощи воздушного наблюдения зафиксированы 49 танков (неустановленного типа) на полигонах возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка.

Указанное вооружение размещено не только по линиям отвода, но и за пределами выделенных мест хранения.

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СММ ОБСЕ зафиксировала гаубицы и танки террористов, размещенные с нарушением линии отвода на Донбассе, - СЦКК 01

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