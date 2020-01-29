Украина - в тройке лидеров по количеству обращений в ЕСПЧ

Речь об этом идет в обнародованном в среду докладе о деятельности ЕСПЧ в 2019 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на 31 декабря 2019 больше всего дел, находящихся на рассмотрении, были направлены против Российской Федерации (25,2%). Далее следуют Турция (15,5%), Украина (14,8%), Румыния (13,2%) и Италия (5,1%)", - сообщили в суде.

По Украине в ЕСПЧ находится на рассмотрении 8833 дела.

"Четверть исков, которые сейчас находятся на рассмотрении, касаются РФ. Статистика за 2019 год свидетельствует о росте количества новых исков против Боснии и Герцеговины, Российской Федерации, Турции и Украины", - обобщили в ЕСПЧ.

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Всего, отмечается в докладе, в 2019 году на рассмотрении в суде находилось 59 800 дел.

В течение прошлого года ЕСПЧ принял 884 решения.