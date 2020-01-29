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29.01.20 16:31

Рада IX созыва приняла 158 законов с начала работы. ИНФОГРАФИКА

С начала работы Верховной рады Украины девятого созыва одобрено в целом 158 законов. Всего в течение двух сессий ВР состоялось 59 заседаний.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.

"С начала созыва рассмотрено 463 проекта законов, из которых 158 принято в целом, 43 - в первом или втором чтении, 20 - учтены и отправлены на доработку. Еще 242 законопроекта были отклонены Верховной радой и сняты с рассмотрения", - говорится в сообщении.

Указано, что из числа принятых законов на конец второй сессии подписано и введено в действие 137, из них 14 - по вопросам ратификации международных соглашений, 109 - о внесении изменений в акты действующего законодательства. В новой или обновленной редакции введены в действие 14 законов. Еще 21 принятый закон находится на стадии оформления или ожидает подписи президента Украины.

Рада IX созыва приняла 158 законов с начала работы 01

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