В новом Трудовом кодексе предусмотрят компенсацию при увольнении, трудовые договоры для фрилансеров, декретный отпуск для обоих родителей одновременно

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник проинформировал, что в Украине уже назрела необходимость обновления Закона о труде, а также правил, по которым будут работать профсоюзы, которые станут действительно независимыми. Для них правительство обещает написать отдельный закон, сообщает Сегодня.

"Невозможно не реагировать на эти вызовы. Невозможно работать по старым правилам, не реагировать на то, что ключевое средство производства не станок, а мозги, ум человека. Если мы на это не отреагируем, мы будем терять конкурентоспособность, и наша экономика будет не расти", - заявил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

К привычному бессрочному трудовому договору добавляются еще срочный, краткосрочный, сезонный, с не фиксированным рабочим временем, ученический и для фриланса. Работодатели должны будут заблаговременно предупредить об увольнении и выплачивать компенсацию – от двух до шести зарплат, в зависимости от нашего стажа.

Кроме того председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила, что новый проект Закона о труде защитит незащищенных: "Этот законопроект направлен на то, чтобы вывести тех, кто не защищен совсем, в зону, где будет защита".

Оба законопроекта уже на рассмотрении в парламентском профильном комитете.

Сейчас, по данным Минэкономики, из 28,5 млн украинцев работоспособного возраста легально работают только 12,8 млн. Как мотивировать платить налоги фрилансеров или нянь, в правительстве пока не придумали. И признают: один лишь закон о труде не выведет трудовые отношения из тени. В целом это задача налоговой реформы.