Если США смогут остановить агрессию РФ на Донбассе, то они смогут сделать это и в других местах, - Волкер призвал Помпео помогать Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, он призвал государственного секретаря Майка Помпео отметить поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Если Соединенные Штаты смогут остановить и заставить дать задний ход российской агрессии в Украине, то они смогут предотвратить такое и в других местах. В статье в журнале Foreign Policy Волкер указывает, что сам факт визита Помпео является ответом на вопрос "заботятся ли американцы об Украине", которое стало темой обсуждений в американских политических кругах и в прессе.

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Волкер доказывает важность помощи Украине и с сожалением констатирует проблемы в двусторонних отношениях.

"Это трагедия и для Соединенных Штатов, и для Украины, что межпартийное политическое противостояние в США, которое дошло до высшей точки в продолжающемся процессе импичмента, привело к тому, что Украина и ее новый, настроенный на реформы президент Владимир Зеленский, оказались незащищенными и в определенной мере изолированными", - пишет он.

Курт Волкер говорит, что американская поддержка Украины особенно нужна, и что речь идет об интересах Соединенных Штатов Америки.

"Если Соединенные Штаты смогут остановить и заставить дать задний ход российской агрессии в Украине, то они смогут предотвратить такое и в других местах - в частности относительно нынешних союзников по НАТО, которых Соединенные Штаты обязаны защищать", - доказывает американский дипломат.

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Он доказывает, что успешность Украины является ключевым фактором в желаемом преобразовании России в мирную и благополучную демократическую страну - партнера международного сообщества.

Курт Волкер перечисляет положительные шаги администрации Дональда Трампа "в течение первых двух с половиной лет", в частности выделение Украине вооруженной помощи и четкое определение действий России агрессора.

Но по его мнению "с сентября 2019 года, хотя эти политические позиции не изменились, они потеряли фокус и энергичность. Партийные интересы и особенно процесс импичмента заставил многих должностных лиц, которые профессионально работали по Украине, или покинуть правительство, или не высовываться, чтобы не попасть под перекрестный огонь".

Волкер считает, что именно отсутствие голоса США привело к тому, что на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря 2019 года президент Франции Макрон и канцлер Германии Меркель умолчали, когда российский президент Путин отверг всю ответственность за войну, а, вернувшись в Москву, отрицал возвращение Киеву суверенитета над украинской границей на востоке.

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"Вот почему поездка Помпео (в Киев) такая важная, - говорится в статье. - Только Помпео может сделать авторитетное заявление о дальнейшей прочной поддержке Украины".

Курт Волкер выражает несколько конкретных предложений, в частности назначить нового полноценного посла США в Киеве, а также представителя Белого дома в вопросах переговоров по Украине.

"Зеленский заслуживает полной поддержки США в его попытках. Визит Помпео в Украину - это важная возможность наконец превратить это в реальность", - завершает Курт Волкер.