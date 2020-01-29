В Киеве впервые за 28 лет стали измерять трафик на дорогах, - КГГА

Об этом сообщил советник городского главы столицы Максим Бахматов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Он напомнил, что в октябре 2019 руководители транспортной инфраструктуры города и правоохранительные органы объединили усилия для инновационных шагов в сфере объективного анализа и улучшения трафика Киева.

С тех пор количество эвакуированных машин, припаркованных с нарушением правил, выросло в 10 раз. А троллейбусы и автобусы поехали в 3 раза быстрее, так как полиция усилила контроль за расчисткой полосы для общественного транспорта, сообщили в пресс-службе.

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"В 2020 году мы планируем углубиться в вопрос мониторинга городской мобильности и оценивать ситуацию более дискретно, с целью более точного и точечного воздействия на конкретные проблемы: оптимизация работы светофоров, устранение "узких мест" и другие. Для этого мы совместно создаем специальную платформу мониторинга и оценки, которая позволит нам в полной мере управлять ситуацией на дорогах Киева ", - отметил Бахматов.

Он добавил, что система приоритетов в транспортной инфраструктуре должна быть следующей: пешеход - велосипедист - общественный транспорт - автомобиль.

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"Теперь, когда мы впервые за 28 лет начали измерять трафик и точно видим весь накопленный комплекс проблем, возможно совместно приступить к их решению. Эти меры помогут разгрузить Киев от пробок и обеспечить положительную динамику по индексу загрузки города в 2020 году", - добавил Бахматов.