От решения Верховного Суда по иску Суркисов против "Приватбанка" 31 января зависит оценка Евросоюзом судебной реформы Зеленского, - "Новое время"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"Дело Суркисов может быть красной линией в деле "Приватбанка" и оценке ЕС системы правосудия в Украине", - цитирует издание слова своего источника в ЕС.

Также подчеркивается, что от решения суда в деле Суркисов будет зависит позиция ЕС относительно реформы Верховного Суда Украины, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

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Ранее сообщалось, что Украина и ЕС согласились с важностью необратимости национализации "Приватбанка" и выпустили совместное заявление.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

"Приватбанк", согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".

По данным старшего юрисконсульта юридического департамента НБУ Сергея Колосюка, сегодня уже идет около 50 судебных процессов по bail-in на общую сумму 20 млрд грн

По словам экспертов, возможное подтверждение Апелляционным админсудом решения о незаконности национализации не будет иметь непосредственных влияния на работу банка, помимо реакции на него вкладчиков и других клиентов, однако послужит существенным аргументом для Хозсуда. В свою очередь, решение Хозсуда в пользу экс-владельцев, подтвержденное затем в апелляции, станет основой для реституции: возврата банка акционерам и возврата государству 155 млрд грн внесенных в виде гособлигаций.

По словам первого замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, это приведет к очередному признанию "Приватбанка" неплатежеспособным из-за отсутствия капитала и вновь поставит вопрос о его национализации.