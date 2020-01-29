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29.01.20 17:22

Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину. ФОТО

Мужчина, который нес деньги в банк, решил по дороге заскочить в супермаркет за шоколадкой и выронил пакет с деньгами возле камеры хранения.

Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местную телекомпанию "Рудана".

Пакет с деньгами лежал на полу у камер хранения. На него наступили несколько человек, и только один из покупателей, Игорь Ефремов, обратил внимание на банковскую печать.

Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину 01

Мужчина говорит, что не раздумывал, возвращать деньги хозяину или нет.

"Такая сумма, что неизвестно, куда эти деньги должны были пойти. Лечение, или еще что-то. Да и тем паче я уже не маленький, чтобы верить в чудо. Это моя какая-то временная радость или большая покупка, может быть, была бы. А для человека это - горе", - рассказал он.

Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину 02

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Игорь рассказал охране супермаркета, что нашел пакет с деньгами, и оставил свой номер телефона на случай, если к ним обратится его хозяин.

Мужчина, потерявший деньги, прибежал в магазин буквально через несколько минут. Выяснилось, что он нес деньги в банк, но по дороге решил зайти в магазин за шоколадкой.


Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину 03
Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину 04

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