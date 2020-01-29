Начальник отделения полиции в Запорожской области склонял подчиненного к получению взяток, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что правоохранитель склонял подчиненного к систематическому получению средств от лиц, осуществляющих прием бытового металлолома и обмен иностранной валюты. "Вознаграждение" предназначалось за непринятие мер по пресечению их возможной противоправной деятельности.

21 декабря 2018 был задокументирован факт получения начальником Пологовского отдела полиции 20 тыс. грн неправомерной выгоды от подчиненного.

В случае доказательства вины экс-правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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