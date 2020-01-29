Украина не отменяет авиарейсы в Китай, произошла "дискоммуникация", - Минздрав

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера произошла дискоммуникация о запрете рейсов в Китай. Правительство Украины не запрещало рейсы в Китай, мы придерживаемся рекомендаций ВОЗ ... Украина не отменяет и не рекомендует отменять рейсы ... Рейсы могут быть сохранены", - сказал Коваль.

Он отметил, что правительство знает о решении одного из авиаперевозчиков прекратить авиасообщение с Китаем с 3 февраля, но не может комментировать его.

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В то же время в отношении двух рейсов, которыми авиаперевозчик планирует вывезти украинских туристов из Саньи (остров Хайнань), Коваль отметил, что это делается учитывая тот резонанс, который получила сегодняшняя ситуация с распространением коронавируса.

Он отметил, что конкретных мероприятий по обследованию украинских туристов, которые вернутся этими рейсами, проводить не нужно, так как инкубационный период составляет вируса 10 дней. По прибытию туристам будет измерена температура, даны рекомендации. Те, у кого температура будет повышена, будут находиться под контролем.

"С нашей стороны будет поднят перед СНБО вопрос карантина для этих людей, но с медицинской точки зрения этого делать не нужно", - сказал Коваль.

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Также он отметил, что пока нет необходимости принимать отдельные меры по ситуации, связанной с коронавирусом. Украина находится в постоянном контакте с Бюро ВОЗ в Украине и получает оперативные рекомендаций по действиям в государстве.

Во вторник, 28 января генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский сообщил, что с 3 февраля Украина временно прекращает прямое авиасообщение с Китаем.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.