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29.01.20 17:56

Регламентный комитет ПАСЕ разрешил работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы решил, что российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Сообщается, что комитет рассмотрел обжалование полномочий российской делегации на основании того, что некоторые делегаты из РФ были избраны на нелегальной основе в оккупированном Крыму, а также вхождения части российских делегатов в санкционные списки ЕС. В итоге комитет пришел к выводу, что их полномочия должны быть ратифицированы.

Также сообщается, что отдельное обжалование полномочий российской делегации по существенным причинам сегодня обсудят в ПАСЕ. В частности, будет обсуждаться принятие резолюции, в которой описывается процесс запуска нового трехстороннего механизма реагирования на нарушения уставных обязательств членов Совета Европы.

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