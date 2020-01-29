Комиссия ПАСЕ отклонила большинство поправок Украины и Британии по российской делегации

Об этом заявил вице-спикер Госдумы, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости. По его словам, авторы поправок - Британия и Украина.

Напомним, в ПАСЕ подготовили проект решения о полномочиях делегации РФ. Голосование за него должно состояться сегодня.

Отметим также, что проект подготовил нидерландец Тени Кокс. Он подчеркивает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ. Однако в документе нет упоминаний о многочисленных нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.