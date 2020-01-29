Шокин просит ГБР открыть дело против Байдена

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины. Немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания", - говорится в заявлении Шокина.
Шокин заявляет, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления Байдена.
Экс-генпрокурор утверждает, что в конце 2015 года и в начале 2016 года Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, с целью проведения с руководителями государства переговоров по его устранению с занимаемой должности.
Шокин считает, что таким образом Байден добивался свертывания расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited, в том числе, как заявляет экс-генпрокурор, сына американского чиновника - Хантера.
По словам Шокина, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.