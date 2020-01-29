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29.01.20 18:34

Участники переговоров по Донбассу договорились искать пропавших без вести с помощью Красного Креста, - Олифер

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились на заседании в среду до следующего заседания обработать предложения по механизму организации поиска пропавших без вести с участием, в частности, Международного Комитета Красного Креста (МККК),

мккк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания.

Она отметила, что в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы также продолжается работа по взаимному освобождению людей, "которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года".

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