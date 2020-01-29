С начала суток 29 января враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы наших позиций, а именно:

неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

три раза рядом с Новотошковским - изс миномета калибра 120 мм - 4 мины и с 82-мм миномета - 14 мин.

краинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.

Сегодня, 29 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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