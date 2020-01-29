Аваков провел встречу с заместителем Госсекретаря США Эндрюсом. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

В сообщении отмечается: "Арсен Аваков поблагодарил американскую сторону за всестороннюю поддержку и помощь реформам, которые внедряет министерство. В частности, за поддержку реформы полиции и помощь в подготовке подразделения КОРД.

"Благодаря поддержке американской стороны, мы запустили проект "Полицейский офицер громады" в одиннадцати регионах Украины. В этом году планируем продолжение инициативы и запуск этого проекта еще в ряде маленьких городов", - отметил Арсен Аваков.

Министр отметил, что МВД планирует построить три новых Академии патрульной полиции в Черновцах, Кривом Роге и Харькове. Чтобы каждый год эти учебные заведения выпускали 5000 патрульных.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в противодействии наркопреступности и киберпреступлениям. Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DIE противодействия наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности.

Арсен Аваков отметил, что сейчас идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах страны.

Заместитель Государственного секретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорган Эндрюс, в свою очередь, поблагодарил за совместную работу и партнерство, а также выразил надежду, что в 2020 году удастся реализовать все намеченные проекты.

"Хочу передать самые искренние поздравления от Государственного секретаря и поблагодарить за безопасность наших дипломатов", - отметил Джорган Эндрюс.

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