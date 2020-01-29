В Кабмине Гончарука сообщили, что снижение платежек на тепло провели уже 143 предприятия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Лидерами по количеству предприятий, которые снижают суммы за тепло, стали шесть областей. В Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях все без исключения теплокоммунэнерго перечислили платежки. Наибольших процентов при пересчете достигли в городе Вольнянск Запорожской области - здесь сумму в платежке снизили на 31% ", - сообщается в публикации.

Второе и третье место заняли поселок городского типа Межевая Днепропетровской области и город Белгород-Днестровский Одесской области, в них платежки снизились на 29% и 28% соответственно.

Напомним, что принятое Правительством Гончарука постановление №1082 позволила органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго осуществлять перерасчет.

"Размер пересчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабинету Министров Украины. Чем больше газа использует предприятие, тем больше возможный процент пересчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и другое ", - сообщает Правительственный портал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суммы в платежках за тепло и горячую воду снижены до 30% в 124 городах, - Гончарук