В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине.
"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.
Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.
Во время обыска по месту расположения "ботофермы" в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.
"Лица организаторов установлены. Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности", - говорится в сообщении.